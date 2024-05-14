Бійці розвідки показали бої на Харківщині: горить техніка ворога (відео)

На Харківському напрямку фронту активізувалися російські окупаційні війська. Сили оборони України роблять все можливе, аби стримати ворога.

Зокрема, у Харківській області працюють бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Пілоти fpv-дронів ГУР МО нещадно ліквідовують військову техніку росіян та самих окупантів.

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У ГУР показали відео роботи операторів дронів на цьому відрізку фронту.

"Зокрема, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "Стрєла 10М", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та вартісний комплекс ведення розвідки "Муром-М"", – повідомили у розвідці.

Нагадаємо, Сили оборони розбили колону техніки та піхоту ворога на харківському відтинку фронту. Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БПМ-2 противника. Окупантів розбили зграями ударних дронів та бригадною артою.

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