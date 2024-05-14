Бойцы разведки показали бои в Харьковской области: горит техника врага (видео)

На Харьковском направлении фронта активизировались российские оккупационные войска. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы присмирить врага.

В частности, в Харьковской области работают бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины. Пилоты fpv-дронов ГУР МО беспощадно ликвидируют военную технику россиян и самих оккупантов.

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В ГУР показали видео работы операторов дронов на этом отрезке фронта.

"В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК "Стрела 10М", пушку Д-30, вражеские средства связи и стоимостный комплекс ведения разведки "Муром-М"", — сообщили в разведке.

Напомним, Силы обороны разбили колонну техники и пехоту врага на харьковском отрезке фронта. Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШУ уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой.

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