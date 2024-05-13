Бійці 47 бригади 'приземлили' гелікоптер 'Алігатор' вартістю у 16 млн доларів

47 окрема механізована бригада на одному з напрямків фронту знищила російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор". Вартість такого вертольота складає 16 мільйонів доларів.

Як повідомили у 47 ОМБр, авіаодиницю ворога знищили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

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"Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу. Працюємо далі!", – йдеться у повідомленні бригади.

Повідомлення про знищення ''Алігатора''. Джерело: t.me/brygada47 Повідомлення про знищення ''Алігатора''. Джерело: t.me/brygada47

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили на війні 350 літаків та 325 (+1) гелікоптерів.

Що відомо про Ка-52 "Алігатор"

Це бойовий вертоліт нового покоління. Ка-52 "Алігатор" (за класифікацією НАТО - Hokum B) - це сучасний російський бойовий вертоліт, призначений для розвідки, цілевказівки, вогневої підтримки сухопутних військ та знищення повітряних цілей. Він є модернізованою версією вертольота Ка-50.

Характеристики:

Екіпаж: 2 пілоти

Максимальна злітна маса: 10 800 кг

Силова установка: 2 газотурбінних двигуни ВК-2500, потужністю 2400 к.с. кожен

Максимальна швидкість: 350 км/год

Дальність польоту: 520 км

Озброєння: 30-мм гармата 2А42ПТРК "Вихрь" або "Атака", НУРСи та ракети, бомби

Співвісна схема розташування несучих гвинтів, яка забезпечує високу маневреність і стійкість у польоті. Броньований корпус, що захищає екіпаж від вогню стрілецької зброї та осколків. Радар "Лыч-50М", що забезпечує всепогодне виявлення цілей. Система нічного бачення, що дозволяє вертольоту виконувати бойові завдання вночі.Широкий спектр озброєння, що робить його ефективним проти різних типів цілей.

Ка-52 "Алігатор" використовується російськими військами в різних бойових операціях, включаючи:

Розвідка та цілевказівка

Вогнева підтримка сухопутних військ

Знищення бронетехніки

Знищення повітряних цілей

Десантування особового складу та вантажів

Нагадаємо, 9 травня 2024 року на Авдіївському напрямку фронту воїни Сил оборони України збили одномісний броньований дозвуковий штурмовик російської армії Су-25.

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