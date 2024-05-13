Бойцы 47 бригады "приземлили" вертолет "Аллигатор" стоимостью в 16 млн долларов
47 отдельная механизированная бригада на одном из направлений фронта уничтожила российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такого вертолета составляет 16 миллионов долларов.
Как сообщили в 47 ОМБр, авиа-единицу врага уничтожили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.
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"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого — $16 млн. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу. Работаем дальше!", – говорится в сообщении бригады.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли на войне 350 самолетов и 325 (+1) вертолетов.
Что известно о Ка-52 "Аллигатор"
Это боевой вертолет нового поколения. Ка-52 "Аллигатор" (по классификации НАТО - Hokum B) - это современный российский боевой вертолет, предназначенный для разведки, целеуказания, огневой поддержки сухопутных войск и уничтожения воздушных целей. Он является модернизированной версией вертолета Ка-50.
Характеристики:
- Экипаж: 2 пилота
- Максимальная взлетная масса: 10800 кг
- Силовая установка: 2 газотурбинных двигателя ВК-2500, мощностью 2400 л.с. каждый
- Максимальная скорость: 350 км/ч
- Дальность полета: 520 км
- Вооружение: 30-мм пушка 2А42ПТРК "Вихрь" или "Атака", НУРСы и ракеты, бомбы
Соосная схема расположения несущих винтов, обеспечивающая высокую маневренность и устойчивость в полете. Бронированный корпус, защищающий экипаж от огня стрелкового оружия и осколков. Радар "Лыч-50М", обеспечивающий всепогодное обнаружение целей. Система ночного видения, позволяющая вертолету выполнять боевые задания ночью. Широкий спектр вооружения, что делает его эффективным против разных типов целей.
Ка-52 "Аллигатор" используется российскими войсками в различных боевых операциях, включая:
- Разведка и целеуказание
- Огневая поддержка сухопутных войск
- Уничтожение бронетехники
- Уничтожение воздушных целей
- Десантирование личного состава и грузов
Напомним, 9 мая 2024 года на Авдеевском направлении фронта воины Сил обороны Украины был сбит одноместный бронированный дозвуковой штурмовик российской армии Су-25.
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