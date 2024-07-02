Бензин подорожчає на понад 8 грн: коли українцям чекати нових цін

В Україні прогнозується суттєве підвищення цін на бензин – на 8-9 грн/л, що пов’язано зі збільшенням акцизів. Проте це подорожчання буде поступовим і триватиме до 2028 року.

Про це повідомив економіст Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу в етері КИЇВ24. Він зазначив, що найближчим часом через зростання акцизів ціни на пальне піднімуться лише на 1-1,5 грн/л.

На думку Пендзина, підвищення цін для українців може залишитися майже непомітним, оскільки вартість ресурсу в країні зараз значною мірою залежить від європейських цін.

"До 2028 року ціни зростуть на 8-9 грн. Наразі збільшення незначне. Акциз на тонну бензину підвищується з 213 євро до 242 євро, що додасть 1-1,5 грн за літр. До 2028 року акциз становитиме 359 євро за тонну, що відповідає європейському рівню. Це дійсно додасть 8-10 грн. Але зараз підвищення на 1-1,5 грн ми не відчуємо, оскільки залежимо від вартості закупівлі бензину в Європі", – йдеться в повідомленні.

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Закон про підвищення акцизів на пальне вже ухвалено у першому читанні

Разом з тим, нагадаємо: на початку червня депутати Верховної Ради з третьої спроби ухвалили у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на всі види автомобільного палива. Щоправда, основний варіант документа нардепи провалили та затвердили альтернативну версію з нижчими фінальними акцизами на автогаз. Зміни вплинуть на ціни на АЗС.

Основною метою законопроєкту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до рівня, передбаченого Директивою №2003/96/ЄС до 2028 року. Зокрема:

на бензини – із поточних 213,5 до 359 євро за 1000 л;

на дизель – із поточних 139,5 до 330 євро;

на скраплений газ – з поточних 52 до 70 євро (може бути до 277 євро в основній редакції).

При цьому експерти впевнені: уникнути зростання цін на пальне на АЗС не вдасться. Втім, передбачається, що воно буде не різким:

бензин дорожчатиме на 1,5 грн/л на рік;

дизель – на 1,95 грн/л.

Таким чином, очікується, що вартість бензину сягатиме середнього показника 57,5 грн/л, а до кінця 2028 року – 63,5 грн/л. Дизель коштуватиме у середньому близько 55,6 грн/л, до кінця 2028 року – 63,4 грн/л.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно подорожчає алкоголь, цигарки та пальне.

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