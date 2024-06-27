Курити стане дорожче: скільки коштуватимуть цигарки та стіки за новими правилами

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11090 на першому етапі, що може призвести до росту цін на тютюнові вироби. Наразі законопроєкт перебуває на стадії підготовки до другого читання і його можуть прийняти до початку липня.

Згідно з аналізом, проведеним виданням OBOZ.UA, очікується, що ціна на пачку цигарок зросте після прийняття законопроєкту. Враховуючи фіксований акциз у євро, аналітики використали прогнозований обмінний курс гривні від МВФ та курс обміну долара до євро, який становить 1,07/1, для оцінки майбутньої вартості. Припускається, що акциз складатиме не менше ніж 60% від середньої роздрібної ціни на пачку, як це передбачено директивою.

За інформацією, наданою редакцією, прогнозується наступне зростання цін на сигарети:

До внесення змін у нормативні акти, ціна за пачку сигарет складала 87,14 грн (відповідно до даних Держстату).

(відповідно до даних Держстату). У 2024 році ціна збільшиться до 92,8 грн за пачку.

ціна збільшиться до за пачку. У 2025 році вартість підніметься до 127,4 грн за пачку.

вартість підніметься до за пачку. У 2026 році очікується подальше зростання до 142,1 грн за пачку.

очікується подальше зростання до за пачку. У 2027 році ціна становитиме 155,8 грн за пачку.

ціна становитиме за пачку. У 2028 році прогнозується ціна у 173,6 грн за пачку.

Також повідомляється про окремий план збільшення вартості тютюнових виробів, призначених для електричного нагрівання (ТВЕН), а саме стіків. На даний момент пачка стіків коштує приблизно 85 грн. Враховуючи прогноз Міжнародного валютного фонду щодо курсу гривні та плани оновлення тарифів, ціна поступово зростатиме:

До зміни правил ціна за пачку стіків була 85 грн.

У 2024 році вона зросте до 92,7 грн за пачку.

вона зросте до за пачку. У 2025 році вартість збільшиться до 115 грн за пачку.

вартість збільшиться до за пачку. У 2026 році ціна складе 122,7 грн за пачку.

ціна складе за пачку. У 2027 році вона становитиме 127,8 грн за пачку.

вона становитиме за пачку. У 2028 році очікується ціна у 133,79 грн за пачку.

Раніше ми розповідали, що в Україні значно подорожчає алкоголь, цигарки та пальне.

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