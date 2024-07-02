Бензин подорожает более чем на 8 грн: когда украинцам ждать новых цен

В Украине прогнозируется существенное повышение цен на бензин – на 8-9 грн/л, что связано с увеличением акцизов. Однако это подорожание будет постепенным и продлится до 2028 года.

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба в эфире КИЕВ24. Он отметил, что в ближайшее время из-за роста акцизов цены на топливо поднимутся всего на 1-1,5 грн/л.

По мнению Пендзина, повышение цен для украинцев может остаться почти незаметным, поскольку стоимость ресурса в стране сейчас в значительной степени зависит от европейских цен.

"К 2028 году цены вырастут на 8-9 грн. В настоящее время увеличение незначительно. Акциз на тонну бензина увеличивается с 213 евро до 242 евро, что прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году акциз составит 359 евро за тонну, что соответствует европейскому уровню. Это действительно прибавит 8–10 грн. Но сейчас повышение на 1-1,5 грн мы не ощутим, поскольку зависим от стоимости закупки бензина в Европе", – говорится в сообщении.

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Закон о повышении акцизов на горючее уже принят в первом чтении

Вместе с тем напомним: в начале июня депутаты Верховной Рады с третьей попытки приняли в первом чтении законопроект о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Правда, основной вариант документа нардепы провалили и утвердили альтернативную версию с более низкими финальными акцизами на автогаз. Изменения окажут влияние на цены на АЗС.

Основной целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровня, предусмотренного Директивой №2003/96/ЕС до 2028 года. В частности:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 70 евро (может быть до 277 евро в основной редакции).

При этом эксперты уверены: избежать роста цен на топливо на АЗС не получится. Впрочем, предполагается, что оно будет не резким:

бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;

дизель – на 1,95 грн/л.

Таким образом, ожидается, что стоимость бензина будет достигать среднего показателя 57,5 грн/л, а к концу 2028 года – 63,5 грн/л. Дизель обойдется в среднем около 55,6 грн/л, к концу 2028 года – 63,4 грн/л.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно подорожает алкоголь, сигареты и горючее.

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