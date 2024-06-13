В Україні значно подорожчає алкоголь, цигарки та пальне: комітет Ради ухвалив рішення

Україна вступає в нову еру регулювання алкогольної, тютюнової продукції та палива з оновленими правилами, які спрямовані на модернізацію виробництва та дистрибуції. Законопроєкт №10346, що вже отримав зелене світло в першому читанні, наближається до фінального прийняття після рекомендації профільного комітету Верховної Ради.

Данило Гетманцев, керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, підтвердив, що майже тридцятирічний законодавчий акт зазнає повного переписування, що відображає сучасні тенденції та потреби ринку.

Основні інновації законопроєкту включають:

Впровадження електронних ліцензій , що замінюють паперові, та спрощення процедури їх отримання.

, що замінюють паперові, та спрощення процедури їх отримання. Безстрокові ліцензії для всіх ліцензованих видів діяльності.

Автоматичне видача ліцензій для деяких категорій роздрібної торгівлі протягом одного робочого дня.

для деяких категорій роздрібної торгівлі протягом одного робочого дня. Ліцензування вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

24 квітня 2024 року законопроєкт був підтриманий у першому читанні 305 голосами народних депутатів, що стало важливим кроком до його законодавчого затвердження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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