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В Україні значно подорожчає алкоголь, цигарки та пальне: комітет Ради ухвалив рішення

Анастасія Крищук

В Україні значно подорожчає алкоголь, цигарки та пальне: комітет Ради ухвалив рішення
В Україні змінять правила торгівлі алкоголем, цигарками та пальним. Джерело: Freepik

Україна вступає в нову еру регулювання алкогольної, тютюнової продукції та палива з оновленими правилами, які спрямовані на модернізацію виробництва та дистрибуції. Законопроєкт №10346, що вже отримав зелене світло в першому читанні, наближається до фінального прийняття після рекомендації профільного комітету Верховної Ради.

Данило Гетманцев, керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, підтвердив, що майже тридцятирічний законодавчий акт зазнає повного переписування, що відображає сучасні тенденції та потреби ринку.

Основні інновації законопроєкту включають:

  • Впровадження електронних ліцензій, що замінюють паперові, та спрощення процедури їх отримання.
  • Безстрокові ліцензії для всіх ліцензованих видів діяльності.
  • Автоматичне видача ліцензій для деяких категорій роздрібної торгівлі протягом одного робочого дня.
  • Ліцензування вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

24 квітня 2024 року законопроєкт був підтриманий у першому читанні 305 голосами народних депутатів, що стало важливим кроком до його законодавчого затвердження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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