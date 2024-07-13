Чи зараховується до страхового стажу догляд за пенсіонерами

Для виходу на пенсію у 60 років у 2024 році необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу. Особи, які надають соціальні послуги, отримують лише одну компенсацію стажу, незалежно від кількості людей, за якими вони доглядають. Про це пише 24 tv.ua.

Умови виходу на пенсію у 60 років:

Мінімальний страховий стаж: 31 рік (у 2024 році).

Особи, які надають соціальні послуги: отримують лише одну компенсацію стажу, незалежно від кількості людей, за якими вони доглядають.

Читайте також: Мобілізація в Україні: з якими хворобами не забирають до ЗСУ

Зарахування до страхового стажу:

Догляд за пенсіонером може бути зарахований до страхового стажу, якщо непрацюючий працездатний здійснює догляд або доглядає за особою з інвалідністю I групи або за пенсіонером.

Крім того, важливо, щоб тривалість зарахованого періоду відповідала фактичному періоду догляду. Страховий стаж обчислюється: в місяцях. Навіть частка місяця догляду зараховується як повний місяць.

Компенсація за догляд:

Розмір компенсації складає різницю між прожитковим мінімумом на одну особу (на 1 січня року) та розміром мінімального страхового внеску.

Умови отримання:

Догляд за особою з інвалідністю I групи або за пенсіонером та сплата мінімального страхового внеску за період догляду.

Важливо!

Інформація про порядок зарахування до страхового стажу та отримання компенсації може бути змінена.

За детальною інформацією рекомендується звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!