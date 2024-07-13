Зачисляется ли в страховой стаж уход за пенсионерами

Для ухода на пенсию в 60 лет в 2024 году необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа. Лица, оказывающие социальные услуги, получают только одну компенсацию стажа, независимо от количества людей, за которыми они ухаживают. Об этом пишет 24 tv.ua.

Условия выхода на пенсию в 60 лет:

Минимальный страховой стаж: 31 год (в 2024 г.).

Лица, оказывающие социальные услуги: получают только одну компенсацию стажа, независимо от количества людей, за которыми они ухаживают.

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Зачисление в страховой стаж:

Уход за пенсионером может быть отнесен к страховому стажу, если неработающий трудоспособный осуществляет уход или ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или за пенсионером.

Кроме того, важно, чтобы продолжительность зачисленного периода соответствовала фактическому периоду ухода. Страховой стаж исчисляется в месяцах. Даже доля месяца ухода засчитывается как полнолуние.

Компенсация за уход:

Размер компенсации составляет разницу между прожиточным минимумом на одного человека (на 1 января года) и размером минимального страхового взноса.

Условия получения:

Уход за лицом с инвалидностью I группы или за пенсионером и уплата минимального страхового взноса за период ухода.

Важно!

Информация о порядке зачисления в страховой стаж и получение компенсации может быть изменена.

За подробной информацией рекомендуется обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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