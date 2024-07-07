Мобілізація в Україні: з якими хворобами не забирають до ЗСУ

В Україні продовжується мобілізація, проте чоловіки з певними захворюваннями не підлягають призову на військову службу.

Це зазначено у документі № z1467-23, який затверджує зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Про це пише ТСН.

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Згідно з документом, якщо у військовозобов’язаного ВІЛ протікає без симптомів, він отримує статус "обмежено придатного" для військової служби. Якщо ж ВІЛ супроводжується паразитарними або інфекційними захворюваннями, злоякісними пухлинами чи іншими хворобами, чоловік звільняється від служби як у мирний, так і у воєнний час.

Якщо говорити про туберкульоз, то людину з таким діагнозом можуть призвати на службу лише після повного одужання. Така особа не становить загрози для оточуючих, тобто не може нікого заразити. Крім того, проходження служби не завдасть шкоди її здоров’ю, якщо туберкульоз клінічно вилікуваний. Якщо у військовозобов’язаного відкрита форма туберкульозу, виділяються мікобактерії з легенів або триває процес розпаду тканин, то він визнається "непридатним до військової служби" і знімається з військового обліку. Проте, якщо туберкульоз активний, але без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або позалегеневий туберкульоз у період основного лікування, то військовозобов’язаний у мирний час непридатний до служби, а у військовий період – обмежено придатний.

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