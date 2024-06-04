Виплати для осіб з інвалідністю III групи: чи чекати на підвищення у червні

Розмір пенсійного забезпечення через інвалідність тісно пов’язаний із виплатами за віком. Також встановлена група інвалідності має вагомий вплив на остаточний обсяг пенсійних виплат.

Подробиці про те, віч чого залежить розмір пенсії для осіб з інвалідністю розповів 24 канал.

Розмір пенсійного забезпечення визначається після проведення медичної комісії, яка встановлює групу інвалідності. Цей процес може бути повторений згодом для перевірки стану здоров’я.

Для інвалідів III групи мінімальний розмір пенсії складає половину від пенсії, що нараховується за віком. Проте існують винятки для певних категорій громадян.

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Наприклад, особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, можуть отримувати пенсію, розраховану одним із наступних способів:

п’ятикратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року;

сума, що обчислюється на підставі середньої заробітної плати, яку отримувала особа в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки.

Особи, які отримали інвалідність під час військових дій, мають право на пенсійні виплати, що еквівалентні 60% від їхнього офіційного доходу.

Чи зросте пенсія у червні

В червні не очікується підвищення пенсійних виплат для осіб з інвалідністю. Встановлені мінімальні розміри пенсій раніше збільшились відповідно до підвищення прожиткового мінімуму, який тепер становить 2920 гривень.

На цей час мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю визначаються наступним чином:

особи з інвалідністю I групи мають право на пенсію не менше 2760 гривень;

особи з інвалідністю II та III груп, які не працюють, отримують щомісяця 2520 гривень;

особи з інвалідністю II чи III групи, які працевлаштовані, отримують пенсію у розмірі 2093 гривні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, кому з чоловіків з інвалідністю потрібно пройти медкомісію.

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