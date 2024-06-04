Выплаты для лиц с инвалидностью III группы: ждать ли повышения в июне

Размер пенсионного обеспечения по инвалидности тесно связан с выплатами по возрасту. Также установленная группа инвалидности имеет весомое влияние на окончательный объем пенсионных выплат.

Подробности о том, от чего зависит размер пенсии для лиц с инвалидностью рассказал 24 канал.

Размер пенсионного обеспечения определяется после проведения медицинской комиссии, которая устанавливает группу инвалидности. Этот процесс может быть повторен впоследствии для проверки состояния здоровья.

Для инвалидов III группы минимальный размер пенсии составляет половину от пенсии, начисляемой по возрасту. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Читайте также: Названа дата, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж

Например, лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, могут получать пенсию, рассчитанную одним из следующих способов:

пятикратный размер минимальной зарплаты, установленной на 1 января этого года;

сумма, исчисляемая на основании средней заработной платы, получаемой лицом в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.

Лица, получившие инвалидность во время военных действий, имеют право на пенсионные выплаты, эквивалентные 60% от их официального дохода.

Возрастет ли пенсия в июне

В июне не ожидается повышение пенсионных выплат для лиц с инвалидностью. Установленные минимальные размеры пенсий ранее увеличились в соответствии с повышением прожиточного минимума, который теперь составляет 2920 гривен.

В настоящее время минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью определяются следующим образом:

лица с инвалидностью I группы имеют право на пенсию не менее 2760 гривен;

лица с инвалидностью II и III групп, которые не работают, получают ежемесячно 2520 гривен;

лица с инвалидностью II или III группы, которые трудоустроены, получают пенсию в размере 2093 гривны.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кому из мужчин с инвалидностью нужно пройти медкомиссию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !