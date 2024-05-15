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Воины 63 ОМБр показали, как неустанно "кошмарят" врага на поле боя (видео)

Былим Елена

Воины 63 ОМБр показали, как неустанно 'кошмарят' врага на поле боя (видео)
Воины 63 ОМБр на позициях. Источник: facebook.com/63ombr

Бойцы 63 отдельной механизированной бригады бьют врага и его технику неустанно. Особенно эффективно работает артиллерия, которой операторы дронов помогают прицельно попадать в цели.

В своем Telegram-канале воины 63 ОМбр показали очередное видео своей работы по позициям российских оккупационных войск. На нем можно увидеть попадание по окопам и блиндажам врага, уничтожение военной техники оккупантов.

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"Сочетание артиллерии и дронов дают отличные результаты на поле боя. Последствия от точных попаданий бойцов 63 бригады по враждебным позициям можно и увидеть, и услышать", – говорится в описании к видео "львиной бригады".

Напомним, Силы обороны разбили колонну техники и пехоту врага на харьковском отрезке фронта. Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШУ уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой.

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