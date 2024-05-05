Воїни 58 бригади влаштували ворогу 'пекельні жнива': під Урожайним знищено 40 одиниць техніки окупантів

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського (58 ОМПБр) поділилася кадрами своєї роботи під Урожайним на Донецькому напрямку фронту.

Ворог втратив понад 40 одиниць військової техніки завдяки вдалій роботі "виговців", Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, 762 бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань.

Відео утилізації техніки окупантів виклали на офіційній сторінці 58 ОМПБр у Фейсбуці.

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"Весняні жнива смерті. Маленький клаптик землі біля одного з донецьких сіл став ареною жорстких боїв із російськими окупантами. Здається, останніми тижнями путінські генерали влаштували масштабне жертвоприношення своїм пекельним богам, кидаючи на погибель нові сили й техніку. Результат – десятки спалених російських танків та бронемашин, всіяний залишками загарбників український чорнозем", – повідомили у бригаді.

За попереднім підрахунком, ворог втратив вісім Т-80БВ, три БТР-82А, десять БМП-2, чотири МТЛБ, два танки Т-72, десять Т-64, п'ять БМП-1, та три одиниці техніки постачання.

Днями, нагадаємо, Сили оборони атакували ракетами JDAM скупчення ворога на Донеччині та Запоріжжі.

А бійці 47 окремої механізованої бригади під Авдіївкою атакували російських бойовиків, які намагалися штурмувати позиції бійців Сил оборони України двома танками та пʼятьма МТ-ЛБ.

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