ГУР про новий можливий наступ окупантів: спробують взяти два міста

Голова військової розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький прояснив ситуацію на фронті та висловився щодо можливого нового наступу російських окупаційних військ.

В інтерв'ю The Economist Скібіцький заявив, що ситуація на фронті складна й може погіршитися. Зокрема, він вважає, що окупанти можуть спробувати влаштувати новий наступ на прикордонні області України.

Представник ГУР вважає, що ворог активізується на територіях Донецької та Луганської областей України: "російський наказ вийшов "щось взяти" вчасно для пишноти Дня перемоги 9 травня, або, якщо це не так, перед візитом Володимира Путіна до Пекіна через тиждень".

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Він припускає, що росія готується до наступу у напрямку Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу, каже Скібіцький, залежать від міцності української оборони на Донбасі.

"Основний поштовх Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня", – вважає генерал. За його даними, біля кордону з Харківською областю росіяни накопичили 35 000 військовослужбовців, але мають намір збільшитися це число до 50-70 тисяч.

Скібіцький має дані, що росія на своїй центральній території створює так звану дивізію резервів (від 15 до 20 тисяч людей). Цей резерв може долучитися до наступу.

Він спрогнозував, що у травні росія буде використовувати військовий план з дестабілізації. Зокрема, окупанти вже проводять дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Зеленського (20 травня має закінчитися його президентський термін). У цьому сенсі Скібіцький нагадав, що Конституція України передбачає безстрокове продовження повноважень глави у воєнний час.

"Вони (росіяни. – Ред.) будуть трясти ситуацію, як зможуть", – каже Скібіцький.

Також генерал, як пише The Economist, не бачить можливості для України виграти війну на полі бою. Навіть якби Сили оборони змогли відкинути російські сили назад до кордонів: "Це не припинило б війну". За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Він вважає, що "змістовні переговори" можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року, оскільки тоді росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав найгарячіші точки фронту та попередив про загострення ситуації.

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