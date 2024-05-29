Військові показали, як робот 'Лють' штурмує позиції окупантів (відео)

У Силах оборони показали, як український робот "Лють" штурмує російські позиції. Робот також прикриває українських військовослужбовців під час штурму.

Також робота можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

"Робот "Лють" атакує позиції росіян і прикриває наших захисників при штурмі. Військовим сподобалось, що ним легко управляти, та відзначили високий рівень радіо- й відеозвʼязку робота, а також його гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Повикурювали з лісосмуг: бійці батальйону К-2 нищили окупантів в їхніх засідках (відео)

У виді мобільної вогневої точки, робот може переміщуватись позицією, вести вогонь з декількох позицій або бути спостережним пунктом.

"Технологій на фронті ніколи не буде багато, цей напрям потрібно постійно розвивати, постійно створювати інновації, адже на кону головне – життя наших захисників. У UNITED24 триває збір на роботів, зокрема на "Лють", долучайтесь до нього й підсилюйте військових. Нехай воюють роботи", – зазначили в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!