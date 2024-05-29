Повикурювали з лісосмуг: бійці батальйону К-2 нищили окупантів в їхніх засідках (відео)

Бійці батальйону К2 54 окремої механізованої бригади під час активної фази боїв у смузі відповідальності знищили значну кількість окупаційних військ. Ряди ворога прорідили з дронів влучними скидами.

Знищення окупантів потравило на камеру БПЛА. Цим відео поділилися бійці бригади у своєму Телеграм-каналі.

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Коли почалися скиди з дронів, російські бойовики почали ховатись у лісосмугах та хаотично бігати по полю, однак оператори дронів знаходили окупантів у їхніх схованках.

"Кожен росіянин повинен розуміти, що йому не може бути безпечно і спокійно на українській землі. Кадри наступних днів після початку активної фази боїв у смузі відповідальності Батальйону К-2 є підтвердженням тому... Кадри демонструють ненависть до "братського народу", який переступив наш кордон з метою загарбання. Ми помстимося стократ за кожного, хто захищав свою сім'ю та рідну землю до останнього подиху", – прокоментували у батальйоні.

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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