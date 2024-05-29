Военные показали, как робот 'Лють' штурмует позиции оккупантов (видео)

В Силах обороны показали, как украинский робот "Лють" штурмует российские позиции. Робот также прикрывает украинских военнослужащих во время штурма.

Также работа можно использовать в обороне в качестве мобильной огневой точки. Об этом Силы обороны юга Украины сообщили в Telegram.

"Робот "Лють" атакует позиции россиян и прикрывает наших защитников при штурме. Военным понравилось, что им легко управлять, и отметили высокий уровень радио- и видеосвязи работа, а также его хороший прицел и ведение автоматического огня и днем, и ночью", – говорится в сообщении.

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В виде мобильной огневой точки робот может перемещаться позицией, вести огонь с нескольких позиций или быть наблюдательным пунктом.

"Технологий на фронте никогда не будет много, это направление нужно постоянно развивать, постоянно создавать инновации, ведь на кону главное – жизнь наших защитников. В UNITED24 продолжается сбор на роботов, в частности на "Лють", присоединяйтесь к нему и усиливайте военных. Пусть воюют работы", – отметили в Силах обороны юга.

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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