Місткі та стильні: топ-5 найкращих купеподібних седанів на українському ринку
Купе завжди асоціюються з динамізмом, спортивним характером та елегантним дизайном. Проте, не всім водіям підходить їх обмежена практичність. Саме для цієї категорії автолюбителів створено седани-купе – поєднання спортивного силуету з комфортом та місткістю седана. Про це пише РБК.
Сьогодні ми розглянемо 5 цікавих моделей седанів-купе, які можна знайти на вторинному ринку України:
Volkswagen CC (2008-2016)
- Ця модель, по суті, є модифікацією Passat CC, з більш динамічним дизайном та жорсткою підвіскою.
- Двигуни: від економного 1.4 TSI до потужного 3.6 VR6 FSI.
- Трансмісії: автоматичні (DSG, АКП), доступний повний привід 4Motion.
- Ціна на вторинному ринку: від 150 000 грн.
Mercedes-Benz CLS (2004-2023)
- Вважається засновником класу купе-седанів.
- Базується на E-класі, пропонує 4-5 місць.
- Двигуни: широкий спектр бензинових та дизельних моторів.
- Трансмісії: автоматичні, доступний повний привід 4Matic.
- Ціна на вторинному ринку: від 300 000 грн.
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Porsche Panamera (2009-2016)
- Не є перелицьованим седаном, а створений з нуля як спортивний автомобіль.
- 4-місний салон, форма кузова - ліфтбек.
- Двигуни: широкий спектр бензинових та дизельних моторів, включаючи гібридні варіанти.
- Трансмісії: автоматичні, доступний повний привід.
- Ціна на вторинному ринку: від 400 000 грн. (важливо врахувати складність ремонту).
Audi A7 (2010-2018)
- Збудована на базі A6, кузов - ліфтбек.
- Двигуни: бензинові та дизельні, всі наддувні.
- Трансмісії: варіатор CVT, робот з двома зчепленнями, АКП.
- Доступний повний привід Quattro.
- Ціна на вторинному ринку: від 250 000 грн.
BMW 6-series Gran Coupé (2012-2018)
- Цікава пасажирська формула 4+1.
- Наддувні бензинові та дизельні двигуни, включаючи рядні 6-циліндрові.
- Трансмісії: автоматичні, рідко зустрічається "механіка".
- Ціна на вторинному ринку: від 350 000 грн.
Нагадаємо, ми вже писали, про топ-5 універсалів на повному приводі, які вас не розчарують.
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