Верховна Рада підняла штрафи для ухилянтів: що відомо

У четвер, 9 травня, парламент України схвалив на другому читанні закон № 10379, який збільшує покарання за порушення військової дисципліни. За новими правилами, особи, що уникають військової служби, зіткнуться з більшими фінансовими санкціями.

За словами депутатки Ірини Геращенко, яка повідомила про це в Telegram, 256 депутатів з усіх фракцій підтримали вцілому законопроєкт про адміністративні правопорушення та КК щодо посилення відповідальності за військові правопорушення № 10379.

Згідно з новим законопроектом, вносяться зміни до норм, що регулюють військовий облік, а також встановлюються жорсткіші заходи покарання за їх порушення:

Вводяться нові положення, які стосуються відповідальності за недотримання правил військового обліку;

Терміни адміністративної відповідальності та адміністративного затримання подовжені;

Запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від медичного огляду у період мобілізації.

Також пропонується підвищення штрафів та збільшення максимального терміну адміністративного затримання до трьох років.

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Мінімальний штраф за порушення, описані в цих положеннях, тепер складатиме 8500 гривень (у порівнянні з попередніми 510 гривнями), а максимальний може досягати 204 000 гривень (замість попередніх 8500 гривень).

Тепер порушників можна буде затримувати на строк до трьох діб.

За словами Геращенко, нові санкції за порушення військового обліку є більш суворими, ніж покарання за деякі військові злочини, такі як дезертирство.

Під час другого читання було пом’якшено деякі положення, зокрема щодо адміністративних штрафів. Так, за порушення правил військового обліку штрафи тепер становлять від 200 до 300 мінімальних зарплат, а за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації — від 300 до 500 мінімальних зарплат.

Геращенко також зазначила, що через високі суми штрафів законопроект може призвести до блокування банківських рахунків та майна громадян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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