В Украине будут мобилизовать мужчин, которые не платят алименты: что известно

В Украине в мае вступит в силу новый закон о мобилизации. В частности, он предусматривает дополнительные санкции для военнообязанных родителей, не уплачивающих алименты.

В настоящее время родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Однако в случае неуплаты алиментов хотя бы за одного ребенка более трех месяцев, таких родителей будут мобилизовать, сообщает LB.ua.

В Министерстве юстиции оценивают этот потенциальный мобилизационный ресурс в 20 тысяч человек. В то же время в ведомстве отметили, что мобилизация не наказание, а возможность службой в армии с достаточно высокими зарплатами погасить долги и обеспечить детей.

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Нардепка фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз рассказала, что именно правительство инициировало такую норму. Что касается расчетов, ни Генеральный штаб, ни Министерство обороны такой статистики не предоставляли.

Напомним, с мая 2024 года в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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