В Украине будет четыре категории для военнообязанных: о ком речь

В Украине вместо статуса "ограниченно пригодный" к военной службе введут другие обозначения. Мужчины, которые имели такой статус, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

В частности, военнообязанных четко разделят на четыре категории – пригодных и непригодных. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.ua.

По ее словам, пригодные к военной службе мужчины будут разделены на следующие категории в зависимости от степени функциональности:

полностью пригодны;

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны для выполнения специфических задач.

Читайте также: Юрист объяснил, должны ли идти в ТЦК лица, у которых есть бронь от мобилизации

Сухорукова добавила, что статус "ограниченно подходящий" будет отменен уже 4 мая. В то же время, с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, ранее "ограниченно пригодных" начнут повторно вызвать в ТЦК и СП на медкомиссию.

У военнообязанных будет девять месяцев, чтобы пройти повторную ВЛК. Там они получат новый вывод – пригодный или непригодный для военной службы.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!