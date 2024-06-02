В Соледаре HIMARS попал по заводу Knauf, где базировалась 200 бригада оккупантов (видео)

Силы обороны Украины в Донецкой области ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

Как стало известно из соцсетей оккупантов, в Соледаре РСЗО "HIMARS" отработал на заводе "Knauf", где базировалась 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада из россии, сообщает Телеграм-канал Russia no context.

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Следствием попадания стало уничтожение эвакуатора-тягача КТ-Л (ТК6АМ), поражена танкоремонтная мастерская ТРМ-80 и бронирована ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ-1).

"Минус 4 военных ка**пов из состава танковой и ремонтной роты, 7 военнослужащих ранены", – говорится в сообщении.

Напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили российский танк Т-72.

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