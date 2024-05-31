В Минэнерго объяснили рост тарифов на свет: ''сложный, но необходимый шаг''

А Украине с 1 июня 2024 года возрастет тариф на оплату электроэнергии для населения. Данную информацию официально подтвердило Министерство энергетики Украины.

На сайте ведомства опубликован комментарий министра Германа Галущенко. Отмечается, что решение по росту тарифов было принято 31 мая на заседание правительства.

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"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года… Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц)", – сообщили в Минэнергетики.

Сообщение Минэнерго о росте тарифов на свет. Источник: Скриншот с mev.gov.ua

Украинцам пообещали, что ночью свет будет дешевле – "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) составит 2,16 грн за кВт-ч.

Галущенко прокомментировал решение правительства: "Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств".

Он заверил, что тарифы остались бы на том же уровне, если бы Россия не разрушала энергетическую инфраструктуру нашей страны.

"В условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии", – добавил Галущенко.

В Минэнерго добавили, что при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

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