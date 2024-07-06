В какой области обучение в школах начнется 19 августа

В этом году в школах Львова учебный год начнется раньше – с 19 августа. Такое решение принял штаб подготовки города к зиме с целью гарантировать учащимся полноценный учебный процесс.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что в случае полного блекаута все школы Львова станут круглосуточными пунктами несгибаемости, где жители города смогут согреться и зарядить гаджеты. Если же ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.

Плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. Однако, в случае ухудшения ситуации с электроэнергией, они будут продолжены.

В школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут покинуть их дома. О любых изменениях в планах работы учебных заведений львовян будут сообщать оперативно.

Относительно других городов:

В Интернете распространяется информация, что в августе учебный год начнется и в Ивано-Франковске. Однако Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета опроверг эту информацию. Обучение в Ивано-Франковске, как и по всей Украине, начнется с 1 сентября.

Напомним, мы уже писали, кто может потерять шанс на вступление в 2024 году.

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