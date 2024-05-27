В Ірландії на берег викинуло останки загадкової морської істоти (фото)

На пляжі Баллібранаган в Ірландії місцеві жителі знайшли останки загадкової морської істоти. Тварину виявила пара, яка прогулювалася пляжем.

За їхніми словами, істота здається сильно розклалася, з видимими скелетом і м'якими тканинами. Її розміри значні - вона більша за двох собак, які досліджували знахідку, пише Irish Star.

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Найбільш дивовижна риса істоти - це відсутність спинного і хвостового плавців, що зазвичай характерні для китів і акул. Місцеві жителі припускають, що у тварини також немає голови.

Собаки Юнона та Майя досліджують таємничу істоту. Джерело: Irish Star

Ця знахідка викликала жваве обговорення в мережі. Деякі користувачі висловили припущення, що це може бути невідомий науці вид тварини, а інші вважають, що це рештки вже відомої істоти, яка сильно розклалася.

Спеціалісти з місцевого музею планують дослідити знахідку, щоб визначити вид істоти та причину її загибелі.

Глобстери (англ. globster) - це неідентифіковані органічні маси, які викидає на берег океанів або інших водойм. Їхні розміри можуть варіюватися від кількох сантиметрів до десятків метрів, а зовнішній вигляд може бути дуже різним.

Оскільки глобстери зазвичай сильно розкладаються, коли їх знаходять, їх складно ідентифікувати. Це призводить до численних спекуляцій та міфів про їхнє походження. Деякі люди вважають, що це невідомі науці істоти, інші - що це рештки китів, акул або інших морських тварин.

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