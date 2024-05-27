В Ирландии на берег выбросило останки загадочного морского существа (фото)

На пляже Баллибранаган в Ирландии местные жители обнаружили останки загадочного морского существа. Животное обнаружила пара, прогуливавшаяся по пляжу.

По их словам, существо кажется сильно разложившимся, с видимыми скелетом и мягкими тканями. Ее размеры значительны - она больше двух собак, которые исследовали находку, пишет Irish Star.

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Наиболее удивительная черта существа – это отсутствие спинного и хвостового плавников, обычно характерные для китов и акул. Местные жители предполагают, что у животного тоже нет головы.

Собаки Юнона и Майя исследуют таинственное существо. Источник: Irish Star

Эта находка вызвала оживленное обсуждение в сети. Некоторые пользователи предположили, что это может быть неизвестный науке вид животного, а другие считают, что это остатки уже известного существа, сильно разложившегося.

Специалисты из местного музея планируют исследовать находку, чтобы определить вид существа и причину его гибели.

Глобстеры (англ. globster) – это неидентифицированные органические массы, выбрасываемые на берег океанов или других водоемов. Их размеры могут варьироваться от нескольких сантиметров до десятков метров, а внешний вид может быть разным.

Поскольку глобстеры обычно сильно разлагаются, когда их находят, их сложно идентифицировать. Это приводит к многочисленным спекуляциям и мифам об их происхождении. Некоторые люди считают, что это неизвестные науке существа, другие – что это остатки китов, акул или других морских животных.

Недавно в Британии на пляже обнаружили огромного зубатого червя, похожего на песчаных червей из "Дюны".

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