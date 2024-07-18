Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин: подробиці

"Укрзалізниця" ініціювала оновлення правил перевезення тварин, щоб зробити подорожі з улюбленцями більш комфортними та зручними для всіх пасажирів. Про це пише ТСН.

Які зміни пропонуються:

Більше свободи для малих тварин: малі тварини до 45 см у холці зможуть тимчасово перебувати без переноски у вагонах купе, щоб розслабитися та поспати на полиці.

малі тварини до 45 см у холці зможуть тимчасово перебувати без переноски у вагонах купе, щоб розслабитися та поспати на полиці. Нові можливості для великих собак: великі собаки від 45 см зможуть їздити у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе, а також в Інтерсіті+, якщо викуплять всі місця в одному ряду.

великі собаки від 45 см зможуть їздити у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе, а також в Інтерсіті+, якщо викуплять всі місця в одному ряду. Зручні переноски: визначення "жорстка конструкція" буде видалено з опису переносок. Це означає, що для перевезення підійдуть сучасні рюкзаки для тварин з водонепроникним та абсорбуючим дном.

Безкоштовний проїзд для службових собак: службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їздити у всіх типах вагонів, маючи намордник та поводок.

службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їздити у всіх типах вагонів, маючи намордник та поводок. Повага до всіх пасажирів: у разі дискомфорту або алергічної реакції від сусідства з твариною "Укрзалізниця" забезпечить альтернативні місця.

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Соціальна кампанія:

"Укрзалізниця" спільно з UAnimals розпочне роботу над соціальною кампанією, яка закличе пасажирів без тварин ставитися з повагою до пасажирів з улюбленцями. Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проект наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення.

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