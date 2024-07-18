Укрзализныця обновила правила перевозки животных: подробности

"Укрзализныця" инициировала обновление правил перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами более комфортными и удобными для всех пассажиров. Об этом пишет ТСН.

Какие изменения предлагаются:

Больше свободы для малышей: малые животные до 45 см в холке смогут временно находиться без переноски в вагонах купе, чтобы расслабиться и поспать на полке.

малые животные до 45 см в холке смогут временно находиться без переноски в вагонах купе, чтобы расслабиться и поспать на полке. Новые возможности для больших собак: большие собаки от 45 см смогут ездить в вагонах СВ и РИЦ при условии полного выкупа купе, а также в Интерсити+, если выкупят все места в одном ряду.

большие собаки от 45 см смогут ездить в вагонах СВ и РИЦ при условии полного выкупа купе, а также в Интерсити+, если выкупят все места в одном ряду. Удобные переноски: определение "жесткая конструкция" будет удалено из описания переносок. Это означает, что для перевозки подойдут современные рюкзаки для животных с водонепроницаемым и абсорбирующим дном.

Бесплатный проезд для служебных собак: служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ездить во всех типах вагонов, имея намордник и поводок.

служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ездить во всех типах вагонов, имея намордник и поводок. Уважение всех пассажиров: в случае дискомфорта или аллергической реакции от соседства с животным "Укрзалізниця" обеспечит альтернативные места.

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Социальная компания:

"Укрзализныця" совместно с UAnimals приступит к работе над социальной кампанией, которая призовет пассажиров без животных относиться с уважением к пассажирам с любимцами. Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение.

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