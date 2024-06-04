Українцям доведеться укласти договір, щоб продовжити отримувати субсидію: кого торкнуться зміни

Субсидії на неопалюваний сезон більшості українців перепризначили автоматично. Для цього використовувалися дані Пенсійного фонду.

Однак низці українців для отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг доведеться укласти спеціальний договір. Йдеться про тих, хто має борги за комуналку, повідомляє "На пенсії".

Одним з головних правил отримання субсидії на оплату ЖКП, згідно із законодавством, є відсутність боргів за комунальні послуги. Інакше виплату субсидії припиняють, оскільки державна допомога використовується не за призначенням.

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Для отримання державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг слід звернутися до їх надавачів та укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Договір можна укласти на 60 місяців (5 років) і поступово виплачувати борги.

Термін укладання договору залежить від двох факторів: суми боргу та доходів боржника. Після укладання такого договору обов’язково потрібно надати його копію Пенсійному фонду України, і тоді можна розраховувати на отримання субсидії.

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