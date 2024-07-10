Українцям потрібно сплатити податок за житло, яким вони володіють: кого стосується та які терміни

Українці, які мають у власності велике за площею житло, повинні були отримати квитанції для сплати податків на нерухомість до 1 липня. Заплатити доведеться лише тим, у кого житлова площа перевищує 60 квадратних метрів для квартир та 120 квадратних метрів для будинків. Податок потрібно оплатити впродовж 60 днів.

Розмір податку визначається площею нерухомості та розміром мінімальної заробітної плати, зазначають у Державній податковій службі. Цей податок надходить до місцевих бюджетів, тому саме місцева влада встановлює його ставку. Згідно з Податковим кодексом, розмір податку не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен додатковий квадратний метр. Про це пише OBOZ.UA.

Оскільки у 2024 році податок обчислюється за 2023 рік, ставка податку розраховується на основі мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, яка становить 6700 гривень. Таким чином, максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 гривень (6700×1,5%).

Читайте також: В Україні з'явиться новий податок, через що може здорожчати один популярний товар

Сплачувати податок повинні ті, хто володіє житлом з площею, що перевищує встановлену норму. При цьому оплата здійснюється лише за квадратні метри, що перевищують цю норму. Норма для квартир становить 60 кв. м, а для будинків – 120 кв. м.

Варто зазначити, що враховується загальна площа житла, а не житлова. Є ще один важливий момент: якщо квартира належить декільком власникам (наприклад, членам сім'ї), то норма застосовується для кожного власника окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 кв. м, але вона порівну поділена між чоловіком та дружиною, податок сплачувати не потрібно, адже за нормою 60 кв. м на кожного власника припадає лише по 50 кв. м.

У випадку, якщо прострочити платіж на строк до 30 днів, до суми податку додасться пеня у розмірі 10% від загальної суми податку. Якщо ж затримка з оплатою перевищує 30 днів, розмір штрафу зростає до 20%.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні готують різке підвищення податків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!