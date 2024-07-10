Украинцам нужно уплатить налог за жилье, которым они владеют: кого касается и какие сроки

Украинцы, которые имеют в собственности большое по площади жилье, должны были получить квитанции для уплаты налогов на недвижимость до 1 июля. Заплатить придется только тем, у кого жилая площадь превышает 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов. Налог нужно оплатить в течение 60 дней.

Размер налога определяется площадью недвижимости и размером минимальной заработной платы, отмечают в Государственной налоговой службе. Этот налог поступает в местные бюджеты, поэтому именно местные власти устанавливают его ставку. Согласно Налоговому кодексу, размер налога не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый дополнительный квадратный метр. Об этом пишет OBOZ.UA.

Поскольку в 2024 году налог исчисляется за 2023 год, ставка налога рассчитывается на основе минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляет 6700 гривен. Таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 гривен (6700×1,5%).

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Платить налог должны те, кто владеет жильем с площадью, превышающей установленную норму. При этом оплата осуществляется лишь за квадратные метры, превышающие эту норму. Норма для квартир составляет 60 кв. м, а для домов - 120 кв. м.

Стоит отметить, что учитывается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один важный момент: если квартира принадлежит нескольким собственникам (например, членам семьи), то норма применяется для каждого собственника отдельно. Например, если площадь квартиры составляет 100 кв. м, но она поровну поделена между мужем и женой, налог платить не нужно, ведь по норме 60 кв. м на каждого владельца приходится лишь по 50 кв. м.

В случае, если просрочить платеж на срок до 30 дней, к сумме налога добавится пеня в размере 10% от общей суммы налога. Если же задержка с оплатой превышает 30 дней, размер штрафа возрастает до 20%.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине готовят резкое повышение налогов.

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