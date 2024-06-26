В Україні готують різке підвищення податків: скільки доведеться платити

Влада України розглядає можливість збільшення ключових податкових тарифів. Очікується, що ставки податку на додану вартість (ПДВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) можуть зрости вже цього літа.

Згідно з публікацією OBOZ.UA, для покриття фінансового дефіциту у розмірі 400 мільярдів гривень планується підвищити основні податкові ставки. Рішення, яке має запрацювати в поточному році, торкнеться кожного громадянина країни.

Пропонується збільшення військового податку з поточних 1,5% до 5%, що призведе до зростання податку на доходи фізичних осіб, оскільки цей податок було введено як доповнення до існуючого. Очікується, що такий крок може забезпечити державну скарбницю додатковими 94 мільярдами гривень.

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Також розглядається питання про підвищення податку на додану вартість, який наразі становить 20%. "Кінцеве рішення щодо точної суми збільшення податку ще не прийнято. Можливо, це буде збільшення на 2% або 3%. Але не менше", – повідомляє джерело в уряді. Це може принести додаткові 120 мільярдів гривень до бюджету.

Підняття ставки ПДВ на один відсоток може призвести до збільшення доходів бюджету на 40 мільярдів гривень. Загалом, ці два податки можуть принести у держскарбницю понад 200 мільярдів гривень. Існує також потенціал для додаткових надходжень у разі запровадження економічного бронювання.

Якщо цю систему спростити та дозволити брати у ній участь ФОПам, доходи можуть досягти приблизно 400 мільярдів гривень, що дозволить покрити дефіцит державного бюджету. Проте існує проблема суспільної напруженості оскільки не всі підтримують ідею економічного бронювання, і політичне рішення з цього приводу досі не прийнято.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Уряд готує пропозиції на підвищення податків.

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