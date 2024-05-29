Українцям будуть платити за повернення додому – нардеп

Комітет з міграції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) погодив рішення про виплату коштів українцям, які повертаються додому після закінчення бойових дій.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, який є віцепрезидентом Комітету з січня 2024 року.

"Це означатиме, що українці, які будуть повертатися жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", - написав він у Telegram.

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За словами Гончаренка, ця норма буде включена до великої доповіді, яку готує міграційний Комітет ПАРЄ по Україні.

Ініціатива щодо виплат українцям за повернення додому ґрунтується на результатах опитування, яке показало, що половина українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Головною умовою повернення вони називають безпеку та нормальну роботу критичної інфраструктури.

Розмір фінансової допомоги та умови її отримання ще не визначені. Очікується, що ці питання будуть детально опрацьовані незабаром.

Раніше чотири країни Європи оголосили, що будуть платити українцям за повернення додому. Швейцарія обіцяла платити від 1 тисячі до понад 4 тисячі доларів на кожну особу. У Чехії українці можуть перебувати до кінця березня 2025 року. Якщо ж українці вирішать повернутися додому раніше, уряд країни відшкодує частину витрат. Уряд Ірландії та Норвегія розробляють програми по виплати до 1,5 тисячі євро за повернення українців додому.

Нагадаємо, в Україні Червоний Хрест виплачуватиме по 16 тисяч українцям.

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