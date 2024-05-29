Украинцам будут платить за возвращение домой – нардеп

Комитет по миграции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласовал решение о выплате средств украинцам, возвращающимся домой после окончания боевых действий.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, являющийся вице-президентом Комитета с января 2024 года.

"Это означает, что украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", — написал он в Telegram.

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По словам Гончаренко, эта норма будет включена в большой доклад, подготовленный миграционным Комитетом ПАСЕ по Украине.

Инициатива по выплатам украинцам за возвращение домой основывается на результатах опроса, который показал, что половина украинских беженцев, находящихся сейчас в Германии, Польше и Чехии, готовы вернуться домой. Главным условием возвращения называют безопасность и нормальную работу критической инфраструктуры.

Размер финансовой помощи и условия ее получения еще не определены. Ожидается, что эти вопросы будут подробно проработаны в скором времени.

Ранее четыре страны Европы объявили, что будут платить украинцам за возвращение домой. Швейцария обещала платить от 1 тысячи до более 4 тысяч долларов на каждого человека. В Чехии украинцы могут находиться до конца марта 2025 года. Если украинцы решат вернуться домой раньше, правительство страны возместит часть расходов. Правительство Ирландии и Норвегия разрабатывают программы по выплате до 1,5 тысячи евро за возвращение украинцев домой.

Напомним, в Украине Красный Крест будет выплачивать по 16 тысяч украинцам.

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