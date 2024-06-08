У какой категории пенсионеров возрастут выплаты в июне

Хотя общая индексация пенсий в июне не предусмотрена, некоторые категории пенсионеров все же получат приятные доплаты. Их начислят им за счет специальных надбавок. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто получит прибавку за стаж?

Вырастут пенсии тех пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет их выплат начался еще в апреле, но надбавки за вновь приобретенный стаж им начислят только сейчас.

Когда можно ожидать выплат?

Перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года. Ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы.

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Условия получения надбавки:

Иметь минимум 24 месяца новоприобретенного стажа.

Проработать менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии должно пройти 2 года.

Надбавка за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны.

Какую еще прибавку могут получить пенсионеры?

Украинцы могут получить надбавку по возрасту после 70 лет. Эта доплата предоставляется, если пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны. Размер такой надбавки составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Напомним, мы уже писали, в каких случаях украинцев вынудят вернуть субсидии.

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