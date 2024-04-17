Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію у 2024 році

У 2024 році на пенсію у 60 років зможуть вийти лише ті українці, які накопичили мінімум 31 рік страхового стажу. В іншому випадку доведеться чекати до 63 чи 65 років. Вимоги до тривалості страхового стажу змінились у 2024 році.

Про це пише nv.ua.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році:

у 60 років — від 31 року стажу ;

; у 63 роки — від 21 до 31 року стажу ;

; у 65 років — від 15 до 21 року стажу.

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Якщо у 65 років людина не має страхового стажу 15−20 років, то вона не має права на пенсійні виплати. Такій людині призначається соціальна допомога.

Нагадаємо, низка пенсіонерів може отримати солідну доплату до пенсії.

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