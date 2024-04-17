Низка пенсіонерів може отримати солідну доплату до пенсії: які умови

Згідно з постановою "Про затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та державною соціальною допомогою з догляду", в Україні встановлено можливість отримання додаткової доплати до пенсії для певної категорії пенсіонерів.

Ця доплата має становити не менше 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак, такий бонус доступний лише певній групі пенсіонерів, а саме самотнім особам, які досягли 80-річного віку та потребують догляду за станом здоров'я.

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Українські пенсіонери, що відповідають вищезгаданим критеріям, мають право на щомісячну грошову надбавку до своєї пенсії. Розмір такої надбавки складає 944 гривні.

Для отримання цієї доплати потрібно подати відповідні документи до Пенсійного фонду. Претенденти мають відповідати таким умовам: досягти 80-річного віку, бути самотніми, потребувати регулярної допомоги та догляду за станом здоров'я, отримувати пенсію за віком.

Документи, необхідні для отримання цієї доплати, включають заяву, паспорт, ідентифікаційний номер, витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку по догляду, а також висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу пенсіонера у постійному сторонньому догляді.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за фактичним проживанням пенсіонера.

Ця ініціатива спрямована на покращення соціального захисту певної категорії українських пенсіонерів та забезпечення їм достойних умов проживання у похилому віці.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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