Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2024 году

В 2024 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только украинцы, которые накопили минимум 31 год страхового стажа. В противном случае придется ждать до 63 или 65 лет. Требования к продолжительности страхового стажа изменились в 2024 году.

Об этом пишет nv.ua.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году:

в 60 лет - от 31 года стажа ;

; в 63 года - от 21 до 31 года стажа ;

; в 65 лет - от 15 до 21 года стажа.

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Если в 65 лет у человека нет страхового стажа 15-20 лет, то он не имеет права на пенсионные выплаты. Такому человеку назначается социальная помощь.

Напомним, ряд пенсионеров могут получить солидную доплату к пенсии.

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