"Сделать для вида": як правильно сказати українською
Намагаючись перекласти з російської сталі вирази, українці роблять це дослівно, що часто буває помилковим. Адже існують ідіоми, що звучать геть інакше в українській мові.
Це стосується і виразу "сделать для вида" – мовці помилково використовують фрази "зробити для вигляду", "зробити для виду" чи навіть "зробити для вида".
Як правильно сказати "зробити для виду" українською, пояснили мовознавці каналу Correctarium.
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Для правильної побудови виразу слід до дієслова "зробити" (або іншого контекстуально відповідного) додати:
- для (задля) годиться
- про людське око
- про чуже око
- для людського ока
- для форми (вживається рідко)
Приклади правильного вживання
- Для годиться: Для годиться мама сварила його.
- Про людське око: Та се ж про людське око тільки буде, не справді ж ти зламаєш віру.
- Для форми: Чергові не питали, хто він, стояли так, для форми, бо хтось колись поставив.
Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.
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