'Сделать для вида': як правильно сказати українською

Намагаючись перекласти з російської сталі вирази, українці роблять це дослівно, що часто буває помилковим. Адже існують ідіоми, що звучать геть інакше в українській мові.

Це стосується і виразу "сделать для вида" – мовці помилково використовують фрази "зробити для вигляду", "зробити для виду" чи навіть "зробити для вида".

Як правильно сказати "зробити для виду" українською, пояснили мовознавці каналу Correctarium.

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Для правильної побудови виразу слід до дієслова "зробити" (або іншого контекстуально відповідного) додати:

для (задля) годиться

про людське око

про чуже око

для людського ока

для форми (вживається рідко)

Приклади правильного вживання

Для годиться: Для годиться мама сварила його.

Про людське око: Та се ж про людське око тільки буде, не справді ж ти зламаєш віру.

Для форми: Чергові не питали, хто він, стояли так, для форми, бо хтось колись поставив.

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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