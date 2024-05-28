'Сделать для вида': как правильно сказать на украинском

Пытаясь перевести из русской стали выражения, украинцы делают это дословно, что часто бывает ошибочным. Ведь существуют идиомы, звучащие иначе в украинском языке.

Это касается и выражения "сделать для вида" – говорящие по ошибке используют фразы "зробити для вигляду", "зробити для виду" или даже "зробити для вида".

Как правильно сказать "сделать для вида" на украинском, объяснили языковеды канала Correctarium.

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Для правильного построения выражения следует к глаголу "сделать" (или другому контекстуально соответствующему) добавить:

для (задля) годиться

про людське око

про чуже око

для людського ока

для форми (применяется редко)

Примеры правильного употребления

Для годиться: Для годиться мама сварила його.

Про людське око: Та се ж про людське око тільки буде, не справді ж ти зламаєш віру.

Для форми: Чергові не питали, хто він, стояли так, для форми, бо хтось колись поставив.

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "дзвоник" и "дзвінок" в украинском языке.

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