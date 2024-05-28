"Сделать для вида": как правильно сказать на украинском
Пытаясь перевести из русской стали выражения, украинцы делают это дословно, что часто бывает ошибочным. Ведь существуют идиомы, звучащие иначе в украинском языке.
Это касается и выражения "сделать для вида" – говорящие по ошибке используют фразы "зробити для вигляду", "зробити для виду" или даже "зробити для вида".
Как правильно сказать "сделать для вида" на украинском, объяснили языковеды канала Correctarium.
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Для правильного построения выражения следует к глаголу "сделать" (или другому контекстуально соответствующему) добавить:
- для (задля) годиться
- про людське око
- про чуже око
- для людського ока
- для форми (применяется редко)
Примеры правильного употребления
- Для годиться: Для годиться мама сварила його.
- Про людське око: Та се ж про людське око тільки буде, не справді ж ти зламаєш віру.
- Для форми: Чергові не питали, хто він, стояли так, для форми, бо хтось колись поставив.
Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "дзвоник" и "дзвінок" в украинском языке.
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