Рада звільнила міністра Сольського, якого підозрюють у розкраданні державних земель

Верховна Рада на засіданні у четвер, 9 травня, відправила у відставку міністра агрополітики Миколу Сольського, який особисто написав заяву на звільнення після вручення йому підозри в розкраданні державних земель.

Як повідомив народний депутат з фракції Голос Ярослав Железняк, за відставку міністра аграрної політики проголосували 273 народних депутати.

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Справа Сольського

У квітні 2024 року прокурори оголосили про підозру у заволодінні землею колишньому голові аграрного комітету Верховної Ради, а нинішньому міністру Миколі Сольському. Сам Сольський стверджує, що події, які лягли в основу справи, відбулися у період, коли він ще був адвокатом, а не міністром.

Справа стосується земельного спору семирічної давнини між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовослужбовцями АТО. Ці землі були надані військовим у власність відповідно до чинного законодавства. Внаслідок цієї оборудки за 2017-2021 роки міністр та його спільники незаконно заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Їхня вартість на момент злочину становила понад 291 мільйон гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав для Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня включно. Однак за нього було внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн.

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