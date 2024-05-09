Рада уволила министра Сольского, которого подозревают в хищении государственных земель

Верховная Рада на заседании в четверг, 9 мая, отправила в отставку министра агрополитики Николая Сольского, лично написавшего заявление на увольнение после вручения ему подозрения в хищении государственных земель.

Как сообщил народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк, за отставку министра аграрной политики проголосовали 273 народных депутата.

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Дело Сольского

В апреле 2024 года прокуроры объявили о подозрении в завладении землей бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады, а нынешнему министру Николаю Сольскому. Сам Сольский утверждает, что события, легшие в основу дела, произошли в период, когда он еще был адвокатом, а не министром.

Дело касается земельного спора семилетней давности между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности, военнослужащими АТО. Эти земли были предоставлены военным в собственность в соответствии с действующим законодательством. В результате этой сделки за 2017-2021 годы министр и его сообщники незаконно завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Их стоимость на момент преступления составила более 291 миллиона гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал для Сольского меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня включительно. Однако за него был внесен залог в размере 75,7 млн. грн.

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