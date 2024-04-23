НАБУ викрило чинного міністра на оборудках із землею: викрав майже 300 млн грн (фото)

Міністра аграрної політики від "Слуги народу" Миколу Сольського підозрюють у масштабному заволодінні землею. За даними НАБУ, він привласнив державної землі майже на 300 мільйонів гривень та прагнув заволодіти землею ще на 190 млн грн.

У НАБУ повідомили, що вручили підозру колишньому голові аграрного комітету ВР, а нині чинному міністру, прізвища підозрюваного у відомстві не розкрили, проте журналісти з'ясували, що йдеться про Миколу Сольського.

"До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори", – зауважили в НАБУ.

Схема була складною і багатоетапною:

Спочатку учасники злочинної групи, до якої крім міністра входили й службові особи Держгеокадастру та їх "куратори", знищили документи, що підтверджували право двох держпідприємств на Сумщині на постійне користування землею.

Використовуючи відсутність документів, обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

За допомогою підконтрольних посадовців ці ділянки "передали" у власність заздалегідь визначеним людям під виглядом реалізації їх права на безоплатну землю.

Умова отримання землі була кабальною: люди одразу ж підписували договір про її оренду приватному агрохолдингу.

Внаслідок цієї оборудки за 2017-2021 роки міністр та його спільники незаконно заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Їхня вартість на момент злочину становила понад 291 мільйон гривень.

Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua

Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua

Апетити міністра не обмежувалися цими 291 млн, він намагався заволодіти ще 3282 га землі вартістю близько 190 мільйонів гривень. Однак йому завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі підозру вже оголосили міністру-організатору, двом "кураторам" Держгеокадастру та ще одному спільнику. Триває вручення підозр іншим учасникам цієї масштабної земельної оборудки.

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