Путін звільнив Шойгу з посади міністра оборони рф: хто замість нього

Російський правитель Володимир Путін ввечері 12 травня вирішив змінити чинного міністра оборони Сергія Шойгу. Останній обіймав посаду з 2012 року.

На заміну Путін запропонував обрати першого заступника голови уряду рф Андрія Бєлоусова. Про це повідомляє Рада Федерації рф.

Зокрема, до Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств. Серед них була пропозиція призначення Білоусова на посаду Шойгу.

Читайте також: "Інавгурація" Путіна як останній акорд його перебування на вершині державної піраміди Росії

Шойгу вдруге в сучасній російській історії не обійматиме міністерську посаду в російському уряді. Він був міністром з 1991 року, з перервою на півроку 2012 року, коли його призначали губернатором Московської області.

Останнім часом Шойгу зазнав різкої критики серед провладних активістів і блогерів за військові невдачі росії в ході її вторгнення в Україну.

Ще один ветеран російського уряду, міністр закордонних справ рф Сергій Лавров залишиться на своїй посаді – Путін пропонує його перепризначити. Водночас Патрушева з посади секретаря радбезу рф звільнили, а Шойгу призначили на його посаду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!