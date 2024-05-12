Путин уволил Шойгу с должности министра обороны рф: кто вместо него

Российский правитель Владимир Путин вечером 12 мая решил сменить действующего министра обороны Сергея Шойгу. Последний занимал должность с 2012 года.

Взамен Путин предложил избрать первого заместителя главы правительства рф Андрея Белоусова. Об этом сообщает Совет Федерации рф.

В частности, в Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности управляющих ряда федеральных министерств и ведомств. Среди них было предложение назначения Белоусова на должность Шойгу.

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Шойгу второй раз в современной российской истории не будет занимать министерскую должность в российском правительстве. Он был министром с 1991 года с перерывом на полгода 2012 года, когда его назначали губернатором Московской области.

В последнее время Шойгу подвергся резкой критике среди провластных активистов и блоггеров за военные неудачи россии в ходе ее вторжения в Украину.

Еще один ветеран российского правительства, министр иностранных дел рф Сергей Лавров останется на своем посту – Путин предлагает его переназначить. В то же время Патрушева с должности секретаря Совбеза рф уволили, а Шойгу назначили на его должность.

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