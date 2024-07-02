Повысят ли минимальную зарплату и соцвыплаты в ближайшие годы: ответ правительства

Согласно недавно обнародованной Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, правительство не планирует существенных изменений в размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума в течение следующих трех лет. Об этом написал в своем телеграмме нардеп Ярослав Желизняк. Это, вероятно, повлияет на уровень социальных выплат, рассчитываемых на основе этих показателей.

Минимальная заработная плата в течение 2025-2027 годов останется на уровне 8000 гривен в месяц. Этот уровень был установлен в 2024 году после повышения. Прожиточный минимум в месяц также не претерпевает изменений в течение прогнозируемого периода.

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Его значения для разных категорий населения следующие:

Дети до 6 лет: 2563 гривны

Дети от 6 до 18 лет: 3196 гривен

Трудоспособные лица: 3028 гривен

Утративших трудоспособность лиц: 2361 гривна

Оплата труда государственных служащих будет и дальше определяться согласно классификации должностей и условиям оплаты труда, действовавших в 2024 году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из ВПЛ угрожают суды.

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