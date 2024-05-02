Після атаки БПЛА частково знеструмлені дві області росії (відео)

У ніч на 2 травня безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Орловській і Курській областях росії. Частина мешканців цих областей залишилася без електрики.

Також безпілотники здійснили атаку на Краснодарський край рф, де розташовано Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ розташований поблизу селища Афіпський).

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За даними російського міноборони, засобами ППО "було знищено та перехоплено" 12 БПЛА літакового типу: п'ять – над територією Брянської області, один – над територією Курської області, один – над територією Бєлгородської області, два – над територією Ростовської області та три – над територією Краснодарського краю.

Із соцмереж стало відомо, що БПЛА атакували вночі н.п. Афіпський у Краснодарському краї. За словами місцевих жителів, три вибухи пролунали близько третьої години ночі.

"Дрони довго дзижчали, потім яскраві спалахи, і за будинком навпроти був стовп диму. Так тричі. Скільки разів прилітало, звичайно, так близько дронів я ще не чула", — написали місцеві у пабліках.

За даними видання Астра, за 3 кілометри від селища Афіпське знаходиться селище Нєфтєкачка, де знаходиться Афіпський НПЗ.

Що стосується Орловської області рф, то вона частково знеструмлена після атаки дронів на обʼєкти енергетики. Губернатора області Андрій Кличков повідомив, що на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Попередньо відомо, що і в Курській області були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Губернатор регіону Роман Старовойт написав у Телеграм-каналі: "Внаслідок атаки українського БПЛА у селищі Понирі пошкоджено лінії електропередачі, у населеному пункті немає світла. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання".

Нагадаємо, вночі 1 травня БПЛА вдало атакували Рязанський нафтопереробний завод.

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