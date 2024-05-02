После атаки БПЛА частично обесточены две области россии (видео)

В ночь на 2 мая беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Орловской и Курской областях россии. Часть жителей этих областей остались без электричества.

Также беспилотники совершили атаку на Краснодарский край рф, где расположен Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ расположен вблизи поселка Афипский).

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По данным российского минобороны, средствами ПВО "было уничтожено и перехвачено" 12 БПЛА самолетного типа: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края.

Из соцсетей стало известно, что БПЛА атаковали ночью н.п. Афипский в Краснодарском крае. По словам местных жителей, три взрыва прогремели около трех часов ночи.

"Дроны долго жужжали, потом яркие вспышки, и за домом напротив был столб дыма. Так трижды. Сколько раз прилетало, конечно, так около дронов я еще не слышала", — написали местные паблики.

По данным издания Астра, в 3 километрах от поселка Афипское находится поселок Нефтекачка, где находится Афипский НПЗ.

Что касается Орловской области рф, то она частично обесточена после атаки дронов на объекты энергетики. Губернатора области Андрей Кличков сообщил, что на территории Глазуновского и Свердловского районов в результате сбития дронов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Предварительно известно, что и в Курской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Роман Старовойт написал в Телеграм-канале: "В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света. Аварийные бригады уже начали возобновление электроснабжения".

Напомним, ночью 1 мая БПЛА удачно атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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